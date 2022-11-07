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08:30, 7 ноября 2022Забота о себе

Сексолог назвала причины симуляции оргазмов мужчинами

Сексолог Славина: мужчины симулируют оргазм из-за усталости, стресса и других причин

Фото: Unsplash

Мужчины имитируют оргазм, как и женщины, и зачастую они делают это из-за стресса и усталости, рассказала сексолог Татьяна Славина. В своем Telegram-канале она назвала и другие причины симуляции мужского оргазма.

Славина пояснила, что желание сохранить лицо в глазах партнерши — один из самых веских аргументов симулировать оргазм. По ее словам, мужчина часто не может признаться, что у него во время секса что-то пошло не так, поэтому ему проще подыграть, чем тратить силы на достижение удовольствия.

от 10 до 40процентов

мужчин имитируют оргазм. А по некоторым данным, это делают 50 процентов мужчин

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Некоторым приходится притворяться из-за того, что женщины иногда не могут довести партнера до оргазма. И, чтобы не обидеть избранницу и не посеять в ее голове мысль, что она несексуальна, мужчина изображает нужные эмоции, добавила сексолог. Также причинами так себя вести могут стать усталость, пониженное либидо и незаинтересованность в сексе, отсутствие прелюдии, проблемы с эрекцией или эякуляцией, прохладное отношение к партнерше.

Социальный прессинг под девизом «секс до победного конца» и исторически навязанная мужчине важность завершения секса феерическим оргазмом — одна из главных причин подобного поведения мужчины в постели

Татьяна Славинасексолог



По словам Славиной, из-за нестабильной ситуации в стране и мире у многих мужчин появились сексуальные дисфункции, например, сложности с эякуляцией. Некоторые мужчины, особенно побывавшие на фронте, за долгое время разлуки с партнершами привыкают к мастурбации, утверждает она. Из-за этого во время секса с женщиной они иногда не могут достичь оргазма без дополнительной стимуляции.

Ранее сексолог Каролина Путинцева раскрыла секреты мощного женского оргазма. Она предупредила, что мысли об оргазме мешают его достижению.

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Алиса Дмитриева
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