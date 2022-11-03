Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:11, 3 ноября 2022Забота о себе

Сексолог раскрыла секреты мощного женского оргазма

Сексолог Каролина Путинцева: мысли об оргазме мешают его достижению

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Постоянные мысли об оргазме и его ожидание мешают не только достижению пика, но и наслаждению процессом, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она раскрыла секреты получения мощного женского оргазма.

Путинцева предупредила, что концентрация на одной лишь мысли о том, как получить оргазм, вредит и женщине, и мужчине. Она в итоге может и не достичь высшей точки, несмотря на старания партнера. Но при этом есть шанс лишиться близости с избранником и возможности получать удовольствие от всего процесса.

Для того чтобы получать оргазм несмотря на отвлекающие обстоятельства, психолог-сексолог порекомендовала не переставать изучать свое тело. Она отметила, что, если женщина использует дезадаптивные способы мастурбации (в ванной, под струей воды, сжатием ног), то ей придется развивать уже знакомые эрогенные зоны, либо искать новые.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

«Мастурбация под одеялом, когда все спят? В полной тишине? Принимая ванну? Или на рабочем месте, под столом или в туалете? Разбираем, что отвлекает, что помогает переключить мозг на происходящее с телом‚ что ускоряет или оттягивает приближающийся оргазм», — посоветовала Путинцева проанализировать свои ощущения.

«Один из действенных способов достичь оргазма не только при мастурбации, но и с партнером, — это откровенно поговорить с ним, а после — показать, что и как нужно делать. Когда партнер увидит, почувствует и поймет, нравится женщине, до оргазма в постели с ним существенно сократится», — подвела итог Путинцева.

Ранее Каролина Путинцева рассказала, что должен делать мужчина, чтобы доставить женщине удовольствие с помощью орального секса. Она посоветовала откровенно говорить о своих желаниях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Зампостпреда Китая отреагировал на отказ Совбеза ООН принять резолюцию России
Британцы приготовились к бунтам в случае отключения электроэнергии
Россиянам дали советы по покупке золота
Сексолог раскрыла секреты мощного женского оргазма
Перечислены основные признаки «российского типа старения»
Антитеррористическая комиссия Крыма заинтересовалась квартирой Зеленского
Модель начала зарабатывать на желающих вернуть страсть в брак мужчинах
Схему участия иностранцев в конфликте на Украине описали
Россиянин устроил уличный концерт для возлюбленной и получил поддержку соседей
Разработана универсальная вакцина для большинства штаммов вируса гриппа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.