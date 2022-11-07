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16:01, 7 ноября 2022Моя страна

В Перми впервые запустят снегоплавильную установку

В администрации Перми сообщили о запуске первой снегоплавильной установки

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Перми учли опыт других российских городов и впервые запустят первую собственную снегоплавильную установку. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на администрацию города.

По данным издания, установку смонтируют на снежном полигоне на улице Промышленная. Этот полигон является третьим по размеру в Перми — его площадь составляет 10,5 гектара. Уточняется, что общая площадь всех городских полигонов — 54 гектара.

В городском департаменте дорог и благоустройства отметили, что переняли опыт в этой сфере у Уфы. В столице Республики Башкортостан подобные установки применяют в местах складирования снега.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запустят новые троллейбусы, в которых будет установлена система климат-контроля. Новая партия транспорта выйдет на рейсы до конца декабря 2022 года. Всего до середины 2023 года в городе появятся 50 новый троллейбусов.

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Варвара Кошечкина
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