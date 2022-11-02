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13:29, 2 ноября 2022Моя страна

В Екатеринбурге запустят троллейбусы с климат-контролем

Замглавы Екатеринбурга анонсировал выход на рейсы новых троллейбусов с климат-контролем

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге запустят новые троллейбусы, в которых будет установлена система климат-контроля. Об этом «Комсомольской правде» рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов.

По словам Бубнова, новая партия транспорта выйдет на рейсы до конца декабря 2022 года. Всего до середины 2023 года в городе появятся 50 новый троллейбусов. «Они будут выходить на рейсы по мере поступления», — уточнил он.

Ранее в Чите около депо в качестве памятника установили троллейбус, который 27 лет ездил по городу. Новая достопримечательность появилась вместо арт-объекта в виде черного троллейбуса, который местные жители называли адским.

Транспорт, чью установку приурочили к к 50-летию троллейбусного управления, позднее перекрасили в золотой, а затем и вовсе думали оформить в стиле бренда Louis Vuitton. В июне очевидцы рассказали, что «адский» объект увезли.

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Варвара Кошечкина
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