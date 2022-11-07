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18:34, 7 ноября 2022Среда обитания

В Москве подешевело жилье

«Инком-Недвижимость»: в октябре стоимость жилья в Москве снизилась на процент

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В октябре 2022 года в Москве и Московской области снизилась стоимость жилья. Об этом рассказали аналитики «Инком-Недвижимости», сообщает News.ru.

По словам специалистов, в регионе прекратился ажиотажный спрос на недвижимость. В итоге с сентября за месяц объекты в Старой Москве подешевели на процент до 277,9 тысячи рублей за квадратный метр. В Новой Москве средняя цена «квадрата» снизилась на 0,3 процента до 203,2 тысячи рублей. Что касается Московской области, то к октябрю жилье в регионе потеряло в цене 0,4 процента — стоимость квадратного метра опустилась до 138,8 тысячи рублей.

Эксперты выяснили, что в Московском регионе увеличился объем предложения. В сравнении с сентябрем в старых границах Москвы на продажу выставили на 5,3 процента больше квартир и на 46,5 процента, чем в аналогичный период 2021 года. В Подмосковье количество выставленного на продажу жилья увеличилось за месяц на 4,3 процента и на 19,3 процента за год.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявил, что по итогам сентября 2022 года в Москве подешевели три категории вторичной недвижимости. Он отнес к ним объекты, продаваемые по доверенности со скидкой, квартиры без ремонта и недвижимость, недавно полученная в наследство.

Нина Ташевская
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