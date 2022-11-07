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07:13, 7 ноября 2022Россия

В Госдуме предложили массово ввести устройства проверки цен

RT: депутат Госдумы Власов предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Василий Власов предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 квадратных метров. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В обращении Власова отметил, что сейчас для удобства покупателей в некоторых магазинах используются устройства проверки стоимости товаров по штрихкоду. Однако в большинстве торговых точек подобных сканеров нет, отметил он.

Это может привести к несоответствию цены на прилавке и в чеке. Из-за недобросовестного размещения ценников в торговом зале, это приведет к массе трудностей, подчеркнул парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров», — заявил Власов.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость продовольственной корзины россиянина составила 3 823 рубля. Вычисляя стоимость корзины, аналитики учитывали основные продовольственные товары. В исследовании анализировались магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты.

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Юлия Мискевич
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