Россиянин совратил пятилетнюю дочь и сбежал в другой город

В Петербурге 47-летний отец совратил пятилетнюю дочь и сбежал в Тольятти, его разыскивают

В Приморском районе Санкт-Петербурга 47-летний отец домогался пятилетней дочери. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, вечером 6 ноября 37-летняя мать потерпевшей обратилась в полицию и рассказала, что в сентябре ее супруг совращал их маленькую дочь.

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что мужчина сбежал в Тольятти, уточняет MK.RU. Его объявили в розыск.

Ранее стало известно, что в Бурятии мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь и открыл огонь по приехавшим по ее звонку полицейским.

