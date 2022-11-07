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16:11, 7 ноября 2022Путешествия

Любопытный турист пробрался в закрытую для людей пещеру и погиб из-за глыбы льда

Отдыхавший в Аргентине турист из Бразилии погиб в пещере из-за упавшей глыбы льда

Фото: unsplash

Отдыхавший в Аргентине бразильский путешественник погиб из-за падения глыбы льда в закрытой для людей пещере. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, несчастный случай произошел в заснеженной пещере Куэва-де-Джимбо, расположенной в городе Ушуая. Перед достопримечательностью была установлена табличка о запрете на проход из-за угрозы падения льда.

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Однако один из туристов, гражданин Бразилии Деннис Космо Марин (Dennis Cosmo Marin), проигнорировал предупреждение и пробрался внутрь. В результате на голову любопытного мужчины с потолка пещеры упала глыба льда.

Другие участники туристической группы, в составе которой был Марин, стали свидетелями случившегося и сразу вызвали на место происшествия спасателей. Однако к моменту их прибытия бразилец был уже мертв.

Ранее в ноябре сообщалось, что на популярном турецком курорте Фетхие нашли тело туриста из Германии, пропавшего без вести более 20 дней назад. По информации СМИ, 27-летний мужчина покинул отель в начале октября и перестал выходить на связь.

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Фариза Бацазова
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