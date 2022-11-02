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19:26, 2 ноября 2022Путешествия

В Турции нашли тело пропавшего без вести более 20 дней назад туриста

Hurriyet: в Турции обнаружили тело пропавшего более 20 дней назад туриста из Германии

Фото: Jens Kalaene / Unsplash

На популярном турецком курорте Фетхие нашли тело туриста из Германии, пропавшего без вести более 20 дней назад. Об этом пишет газета Hürriyet.

По информации издания, 7 октября 27-летний Фабиан Филипп Франц Ветцель (Fabian Philippe Franz Wetzel) покинул отель и перестал выходить на связь. На поиски немецкого путешественника сразу вышли сотрудники местной жандармерии и добровольцы, однако найти его им не удалось.

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Спустя 24 дня тело мужчины во время прогулки по «Долине бабочек» в районе деревни Фаралия обнаружили другие отдыхающие в Турции туристы и сообщили об этом в полицию. Правоохранители установили, что погибшим оказался Фабиан Ветцель.

Согласно предварительной версии следствия, турист погиб в результате падения со скалы. После осмотра тело мужчины было доставлено в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.

Ранее в октябре около 140 туристов из Великобритании подали в суд на руководство пятизвездочного отеля Mukarnas в турецкой Анталье из-за того, что они массово заболели на отдыхе. По утверждениям путешественников, их отпуск был испорчен из-за того, что они подхватили тяжелое заболевание, переносчиками которого могли стать клопы.

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Фариза Бацазова
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