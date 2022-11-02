В Турции нашли тело пропавшего без вести более 20 дней назад туриста

Hurriyet: в Турции обнаружили тело пропавшего более 20 дней назад туриста из Германии

На популярном турецком курорте Фетхие нашли тело туриста из Германии, пропавшего без вести более 20 дней назад. Об этом пишет газета Hürriyet.

По информации издания, 7 октября 27-летний Фабиан Филипп Франц Ветцель (Fabian Philippe Franz Wetzel) покинул отель и перестал выходить на связь. На поиски немецкого путешественника сразу вышли сотрудники местной жандармерии и добровольцы, однако найти его им не удалось.

Спустя 24 дня тело мужчины во время прогулки по «Долине бабочек» в районе деревни Фаралия обнаружили другие отдыхающие в Турции туристы и сообщили об этом в полицию. Правоохранители установили, что погибшим оказался Фабиан Ветцель.

Согласно предварительной версии следствия, турист погиб в результате падения со скалы. После осмотра тело мужчины было доставлено в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.

Ранее в октябре около 140 туристов из Великобритании подали в суд на руководство пятизвездочного отеля Mukarnas в турецкой Анталье из-за того, что они массово заболели на отдыхе. По утверждениям путешественников, их отпуск был испорчен из-за того, что они подхватили тяжелое заболевание, переносчиками которого могли стать клопы.