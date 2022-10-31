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19:08, 31 октября 2022Путешествия

Туристы массово заболели после отдыха в пятизвездочном отеле Турции

Около 140 британских туристов подали в суд на отель в Анталье после массового заболевания

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Около 140 туристов из Великобритании подали в суд на руководство пятизвездочного отеля Mukarnas в турецкой Анталье из-за того, что они массово заболели на отдыхе. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

Согласно утверждениям путешественников, их отпуск был испорчен из-за того, что они подхватили тяжелое заболевание, переносчиками которого могли стать клопы. Пострадавшие также пожаловались на антисанитарные условия на всей территории отеля, в частности, на грязные бассейны и туалеты, а также мух, кружащих над неприкрытой едой на шведских столах.

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Международный юрист Дженнифер Ходжсон, представляющая в суде интересы туристов, заявила, что у многих из них сохранились проблемы со здоровьем по прошествии длительного времени.

Среди тех, кто подал жалобу на отель, оказались 45-летняя Джули О'Салливан, ее 46-летний супруг Гэри Хант и двое их детей. Отмечается, что они отправились в долгожданный отпуск 29 мая через туроператора Jet2holidays. Во время отдыха все члены семьи страдали от сильных болей в животе, рвоты и диареи. «Большую часть нашего отпуска мы провели в номере, это было просто ужасно», — добавила О'Салливан.

Ранее в октябре работница отеля рассказала туристам, как проверить номер на наличие клопов. По словам сотрудницы гостиницы, перед тем как распаковать вещи и устроиться в номере, она всегда выключает свет в комнате и задергивает шторы.

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Фариза Бацазова
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