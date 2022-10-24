Раскрыт способ проверить номер в отеле на наличие клопов

Express: работница отеля посоветовала проверять номер на наличие клопов с помощью фонарика

Работница отеля рассказала туристам, как проверить номер на наличие клопов. Эффективный способ отыскать насекомых в комнате она раскрыла на видео в TikTok, на которое обратил внимание британский портал Express.

По словам сотрудницы гостиницы Хейли, перед тем как распаковать вещи и устроиться в номере, она всегда проделывает одну и ту же процедуру по поиску насекомых. «Прежде всего нужно погрузить номер в полную темноту — выключить свет и хорошенько задернуть шторы», — отметила она.

Автор ролика посоветовала путешественникам пользоваться фонариком смартфона. Пока основное освещение выключено, отдыхающим нужно тщательно проверить матрас и наматрасник. Она подчеркнула, что клопы собираются в сгибах и углах кроватей.

Девушка также уточнила, что туристам необходимо искать не только клопов, но и их следы, к примеру, капли крови. «Потому что это тоже не очень хороший знак», — заявила она. Помимо этого, работница отеля рекомендовала отдыхающим аналогичным образом проверить гладильные доски и занавески.

В сентябре блогерша раскрыла способ заряжать устройства в номере отеля без ключа-карты. Туристка сообщила, что в место для ключа можно вставить табличку «Не беспокоить», свернутую пополам. В этом случае свет в номере не погаснет.