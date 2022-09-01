Туристка поделилась необычным лайфхаком для проживания в отеле и прослыла гением

Блогерша выяснила, что вместо ключа в отеле можно использовать табличку «Не беспокоить»

Блогерша раскрыла способ заряжать устройства в номере отеля без ключа-карты и прослыла гением среди пользователей сети. Соответствующее видео девушка опубликовала в TikTok, на это обратило внимание издание The Sun.

Так, туристка выяснила, что в место для ключа можно вставить табличку «Не беспокоить», свернутую напополам — свет в номере все равно не погаснет. По ее словам, это позволит проживающим уходить из номера, оставляя при этом все электрические приборы включенными.

Необычный лайфхак оценили подписчики путешественницы. «Изумительно! Меня всегда раздражало, что я не могу уйти из комнаты и оставить включенный кондиционер», «Я восемь лет проработал в отеле и никогда об этом не задумывался», «Спасибо, это однозначно стоит попробовать в следующий отпуск», — благодарили юзеры.

Ранее в августе блогерша раскрыла настоящее назначение полотенец для рук, которые кладут в гостиничных номерах, и смутила пользователей сети. Девушка предложила использовать небольшие полотенца для рук в качестве коврика перед душем в ванной комнате — подписчики посчитали такой лайфхак слишком очевидным.