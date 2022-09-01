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Туристка поделилась необычным лайфхаком для проживания в отеле и прослыла гением

Блогерша выяснила, что вместо ключа в отеле можно использовать табличку «Не беспокоить»

Фото: unsplash

Блогерша раскрыла способ заряжать устройства в номере отеля без ключа-карты и прослыла гением среди пользователей сети. Соответствующее видео девушка опубликовала в TikTok, на это обратило внимание издание The Sun.

Так, туристка выяснила, что в место для ключа можно вставить табличку «Не беспокоить», свернутую напополам — свет в номере все равно не погаснет. По ее словам, это позволит проживающим уходить из номера, оставляя при этом все электрические приборы включенными.

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Необычный лайфхак оценили подписчики путешественницы. «Изумительно! Меня всегда раздражало, что я не могу уйти из комнаты и оставить включенный кондиционер», «Я восемь лет проработал в отеле и никогда об этом не задумывался», «Спасибо, это однозначно стоит попробовать в следующий отпуск», — благодарили юзеры.

Ранее в августе блогерша раскрыла настоящее назначение полотенец для рук, которые кладут в гостиничных номерах, и смутила пользователей сети. Девушка предложила использовать небольшие полотенца для рук в качестве коврика перед душем в ванной комнате — подписчики посчитали такой лайфхак слишком очевидным.

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Мария Гейн
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