Россиянка заявила об изнасиловании сотрудником отеля в Турции

«МК»: 45-летняя москвичка заявила, что стала жертвой изнасилования на отдыхе в Турции

Жительница Москвы обратилась в отдел полиции с заявлением, что стала жертвой изнасилования в Турции. По словам 45-летней россиянки, над ней надругался рабочий отеля, в котором она отдыхала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Россиянка отдыхала со своим мужем и дочерью в турецком Манавгате (провинция Анталья). Там она познакомилась с разнорабочим отеля, который пообещал ей помочь вернуть деньги, якобы переплаченные за отдых. Чтобы договориться о деталях, женщина договорилась встретиться с рабочим на берегу озера в окрестностях города около 23.00.

На встречу мужчина пришел не один, а с другом, которого он представил, как своего двоюродного брата. После обсуждения деталей турки вызвались довезти москвичку в отель на мотоцикле. Однако поехали они в противоположную сторону.

Во время поездки мотоцикл перевернулся. Никто не пострадал, однако мужчины заявили спутнице, что бросят ее, если та не окажет им сексуальные услуги. В результате они изнасиловали россиянку.

Женщина попыталась обратиться в правоохранительные органы Турции, но ей посоветовали писать заявление в полицию уже в России. Теперь расследование будет проводить столичный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что житель Пензы изнасиловал незнакомку после отказа заняться сексом. По данным следствия, пьяный фигурант заметил проходящую мимо женщину и захотел вступить с ней в интимную связь. Он начал преследовать жертву, зашел за ней в здание, где потерпевшая работала. Там он предложил ей заняться сексом, но женщина отказалась. Тогда обвиняемый избил ее кулаками, а затем изнасиловал в фойе здания.