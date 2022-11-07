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14:54, 7 ноября 2022Бывший СССР

На Украине обвинили папу римского в невнимательном чтении Достоевского

Посол Украины в США Маркарова обвинила Папу Римского в невнимательном чтении Достоевского

Фото: Maurizio Brambatti/Pool / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном чтении произведений писателя Федора Достоевского. Ее слова приводит РИА Новости.

«Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», — считает посол. Как утверждает Маркарова, ряд других произведений писателей и поэтов, в том числе Александра Пушкина, Александра Куприна и Михаила Булгакова, а также «поверхностное изучение правдивой истории нашего региона показали бы, что гуманизмом не пахло» в России.

Ранее папа римский рассказал о любви к русскому и украинскому народам. По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения кризиса на Украине. Он подчеркнул, что высоко ценит русский народ и гуманизм России. Также папа римский упомянул Достоевского, который «до сих пор вдохновляет нас на христианство».

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Кристина Есикова
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