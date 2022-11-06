Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 6 ноября 2022Мир

Папа Римский признался в любви к русскому и украинскому народам

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Pool / Reuters

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Askanews.

По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса. Он отметил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. «Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство <...> Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — отметил понтифик.

Папа Римский добавил, что на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане. Также он выражал свое желание отправиться с визитом в Россию и дважды говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных», — сказал он.

Папа Франциск заявил, что «жестокость не свойственна русскому народу». Он также назвал русский народ великим. «А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать, как на похождения», — подчеркнул он.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает предложение Макрона, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и Украиной
Легенда МЮ высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»
Президент ФРГ призвал не принимать за Украину решение о переговорах с Россией
Кинолог оценил вероятность мести собаки хозяину
Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона
Раскрыты ежегодные расходы властей США на поддержку Туркмении
Путин напугал Макрона высказыванием о Хиросиме и Нагасаки
Россияне назвали наиболее интересные им направления для путешествий по стране
Папа Римский назвал производство оружия величайшим бедствием
Британец женился на беженке с Украины после знакомства в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.