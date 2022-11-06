Папа Римский признался в любви к русскому и украинскому народам

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Askanews.

По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса. Он отметил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. «Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство <...> Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — отметил понтифик.

Папа Римский добавил, что на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане. Также он выражал свое желание отправиться с визитом в Россию и дважды говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных», — сказал он.

Папа Франциск заявил, что «жестокость не свойственна русскому народу». Он также назвал русский народ великим. «А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать, как на похождения», — подчеркнул он.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон встретился с папой Римским Франциском. В ходе аудиенции он попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает предложение Макрона, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией.