Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 25 октября 2022Мир

Кремль отреагировал на просьбу Макрона к Папе Римскому о звонке Путину

Песков усомнился во влиянии Папы Римского на позицию Зеленского по переговорам с Россией

Фото: Vatican Media / Reuters

Москва поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона попросить папу римского Франциска оказать влияние на российского лидера Владимира Путина и руководство США для возобновления мирного урегулирования на Украине, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией. В этом усомнился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это (предложение Макрона — прим. «Ленты.ру») можно оценить положительно», — отреагировал он на просьбу о звонке. Однако Песков отметил, что в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной.

Ранее Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с папой римским Франциском. «Еще раз повторяю: Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала [в законах] непродолжение переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Норвегии
Бывшего участника «Дома-2» задержали в Петербурге после массовой драки
В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в России американки Грайнер
Обнаруженные российскими охотниками «волосы йети» заинтересовали ученых
Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга
В ЛНР опубликовали видео уничтожения огневой точки ВСУ из ПТУР
Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт
В Греции назвали невозможной замену «Северного потока» турецким хабом
Порошенко назвали единственным поздравившим главу КНР украинским политиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.