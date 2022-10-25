Кремль отреагировал на просьбу Макрона к Папе Римскому о звонке Путину

Песков усомнился во влиянии Папы Римского на позицию Зеленского по переговорам с Россией

Москва поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона попросить папу римского Франциска оказать влияние на российского лидера Владимира Путина и руководство США для возобновления мирного урегулирования на Украине, но считает, что это никак не повлияет на позицию украинского президента Владимира Зеленского касательно переговоров с Россией. В этом усомнился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это (предложение Макрона — прим. «Ленты.ру») можно оценить положительно», — отреагировал он на просьбу о звонке. Однако Песков отметил, что в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной.

Ранее Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с папой римским Франциском. «Еще раз повторяю: Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала [в законах] непродолжение переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.