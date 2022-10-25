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13:21, 25 октября 2022Россия

Кремль выразил готовность обсуждать с папой Римским развязки ситуации на Украине

Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с папой Римским
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexey Druzhinin / Sputnik / Reuters

Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с папой Римским Франциском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Папой Римским Франциском и попросил его позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу, а также американскому лидеру Джо Байдену. По мнению Макрона, понтифик сможет приблизить урегулирование конфликта на Украине.

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Никита Абрамов
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