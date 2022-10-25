Кремль выразил готовность обсуждать с папой Римским развязки ситуации на Украине

Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с папой Римским

Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с папой Римским Франциском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Папой Римским Франциском и попросил его позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу, а также американскому лидеру Джо Байдену. По мнению Макрона, понтифик сможет приблизить урегулирование конфликта на Украине.