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10:20, 7 ноября 2022Мир

В США оценили шансы Киева на поддержку Вашингтона после выборов в конгресс

Кандидат в конгрессмены Холлман: Вашингтон продолжит помогать Киеву после выборов

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Вашингтон продолжит помогать Киеву после промежуточных выборов в конгресс. Об этом в интервью РИА Новости заявил кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман.

«По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка... Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях», — заявил политик, отметив, что Соединенные Штаты должны воздержаться от сторонних переговоров, которые не будут поддержаны украинским руководством.

Ранее республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин заявила, что «при республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину». Как отмечает газета The Washington Post, республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться.

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Анжелика Бережная
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