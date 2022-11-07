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16:33, 7 ноября 2022Мир

Украинцам предложили стать водителями автобусов в Великобритании

The Independent: в Великобритании украинских беженцев призвали стать водителями автобусов

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Украинские беженцы могут стать водителями автобусов в Великобритании. С таким призывом выступили автобусные компании Go-Ahead в Сассексе Brighton & Hove и Metrobus, передает The Independent.

По данным издания, королевству не хватает водителей автобусов после окончания локдаунов в связи с COVID-19. Уточняется, что около 9 процентов должностей водителей автобусов в стране вакантны.

До этого автобусные компании требовали, чтобы иностранные водители автобусов ждали год, прежде чем подавать заявку на работу. Однако теперь операторы общественного транспорта предложили украинским мигрантам обменять свою лицензию на британскую версию в кратчайший срок.

Ранее украинским беженцам в Британии предрекли потерю крыши над головой. Многие мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины», в соответствии с которой они могут оставаться у принимающих семей до шести месяцев. Тем не менее для многих украинцев скоро истечет срок программы.

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Виктория Кондратьева
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