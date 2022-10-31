Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 31 октября 2022Мир

Украинским беженцам в Британии предрекли потерю крыши над головой

The Guardian: более 100 тысяч украинских беженцев рискуют оказаться бездомными в Британии

Фото: Ev / Unsplash

Более 100 тысяч украинских беженцев, остановившихся ранее в гостях у британских семей, рискуют оказаться бездомными. Об этом сообщает издание The Guardian.

Уточняется, что мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины» сроком на шесть месяцев, однако у многих из них он уже подходит к концу. Согласно плану правительства королевства, беженцы должны были либо снимать собственное жилье, либо подселиться к хозяевам. На сегодняшний день местные власти заявляют, что прикладывают все усилия для поиска британцев, которые согласятся приютить у себя мигрантов, поскольку в противном случае, люди могут остаться без крыши над головой, пишет The Guardian.

Сеть районных советов Великобритании, которая представляет 183 местных органа власти, преимущественно сельских, рассказала о множестве сообщений от хозяев жилья с отказом продлевать пребывание украинских беженцев, говорится в публикации. Отмечается, что власти Лестершира выяснили, что лишь 10 процентов от всех жителей, которые весной проявили интерес в приеме украинцев, согласились оставить их у себя по истечении срока.

Ранее стало известно, что украинским беженцам предоставили меньше месяца, чтобы выселиться из отеля в Шотландии. Подобное решение связано с аннулированием контракта на размещение правительством страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Российский военный сравнил диверсантов ВСУ с зомби
В США правлению Байдена предрекли «крутое пике»
Психолог раскрыл способы самопомощи при трудностях
Раскрыты подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве
Футболист «Спартака» высказался о чемпионате мира-2022 без россиян
Военный ДНР рассказал о бегстве из украинского плена
Украинским беженцам в Британии предрекли потерю крыши над головой
Названы способы сделать секс одновременно безопасным и страстным
Россиян предупредили о частых способах мошенничества при продаже квартир
Мать убила сына из-за «одержимости демонами» и выбросила его тело в чемодане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.