Украинским беженцам в Британии предрекли потерю крыши над головой

The Guardian: более 100 тысяч украинских беженцев рискуют оказаться бездомными в Британии

Более 100 тысяч украинских беженцев, остановившихся ранее в гостях у британских семей, рискуют оказаться бездомными. Об этом сообщает издание The Guardian.

Уточняется, что мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины» сроком на шесть месяцев, однако у многих из них он уже подходит к концу. Согласно плану правительства королевства, беженцы должны были либо снимать собственное жилье, либо подселиться к хозяевам. На сегодняшний день местные власти заявляют, что прикладывают все усилия для поиска британцев, которые согласятся приютить у себя мигрантов, поскольку в противном случае, люди могут остаться без крыши над головой, пишет The Guardian.

Сеть районных советов Великобритании, которая представляет 183 местных органа власти, преимущественно сельских, рассказала о множестве сообщений от хозяев жилья с отказом продлевать пребывание украинских беженцев, говорится в публикации. Отмечается, что власти Лестершира выяснили, что лишь 10 процентов от всех жителей, которые весной проявили интерес в приеме украинцев, согласились оставить их у себя по истечении срока.

Ранее стало известно, что украинским беженцам предоставили меньше месяца, чтобы выселиться из отеля в Шотландии. Подобное решение связано с аннулированием контракта на размещение правительством страны.