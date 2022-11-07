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19:16, 7 ноября 2022Мир

Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев

Бизнесмен Илон Маск призвал американцев голосовать за республиканцев ради демократии

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск считает, что ради поддержания демократии в США на выборах в Конгресс граждане страны должны голосовать за представителей партии, противоположной партии президента Джо Байдена, — за республиканцев. Бизнесмен полагает, что это поддержит баланс в стране. Его слова опубликованы в Twitter.

«Всем избирателям, мыслящим независимо: разделение власти сдерживает крайности в обеих партиях, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент страны является членом Демократической партии», — написал Маск.

В последнее время бизнесмен выступал со своими предложениями относительно глобальных проблем, в том числе конфликта на Украине. Маск, в частности, писал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны.

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Виктория Кондратьева
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