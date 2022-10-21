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01:23, 21 октября 2022Мир

Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине

Предприниматель Маск назвал компромисс по Крыму сценарием решения конфликта на Украине

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал достижение компромисса по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в своем Twitter-аккаунте.

Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет

Илон МаскАмериканский предприниматель

Комментарий Маска последовал в ответ на публикацию другого пользователя соцсети, который предложил три сценария продолжения конфликта на Украине. Так, среди них были «вечная война», «ядерная война», а также компромисс, при котором Вашингтон даст понять Украине, что Крым ей больше не принадлежит.

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Высказывания Маска о Крыме

До этого Маск отмечал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны.

Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. (...) Но эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи

Илон МаскАмериканский предприниматель

Он также сравнил потерю российской стороной полуострова с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. «Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база», — отметил Маск.

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При этом депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет одобрил позицию американского предпринимателя относительно территориальной принадлежности полуострова, назвав здравой точку зрения Маска.

«Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — заявил он.

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Возможность посредничества на переговорах

До этого Маск высказывался о возможности своего посредничества на переговорах между Россией и Украиной.

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Так, на вопрос одного из пользователей о том, не хочет ли предприниматель вновь побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным и предложить ему план мирного урегулирования, бизнесмен ответил, что не видит в этом смысла. «Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил предприниматель.

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Марина Совина
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