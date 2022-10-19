В Госдуме одобрили позицию Маска по Крыму

Депутат Шеремет назвал здравой позицию Илона Маска по Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет одобрил позицию основателя компаний SpaceX и Tesla, американского миллиардера Илона Маска относительно территориальной принадлежности полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий назвал здравой точку зрения предпринимателя. «Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — заявил Шеремет.

Ранее Маск сообщил, что потеря Россией Крыма спровоцирует использование ядерного оружия и послужит началом третьей мировой войны. Он также провел аналогию между потерей российской стороной полуострова и отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.

4 октября глава Tesla обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в аннексированных регионах при участии ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией и обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.