ВСУ заподозрили в употреблении наркотиков

РИА Новости: военные России заподозрили бригаду ВСУ в употреблении наркотических веществ

Военные России заподозрили солдат 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атакуют российские позиции в Харьковской области, в употреблении наркотических или психотропных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего.

«Наш батальон ведет боевые действия против 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ», — заявил он.

По словам военного, такое мнение укрепила очередная попытка прорыва обороны России украинскими бойцами 92-й бригады. Он уточнил, что военнослужащие Украины пытались штурмовать позицию, бежав в полный рост, «всаживаешь очередь (из автомата — прим. «Ленты.ру») полностью магазин, они будто не реагируют, (...) спустя минуту человек осознает, что находится при смерти, и падает».

Ранее пленный боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук рассказал, что военные Украины, включая командиров, массово употребляют наркотические вещества. Как утверждает попавший в плен, он не раз снабжал действующих военнослужащих наркотиками. Кроме того, Ковальчук стал свидетелем обмена боеприпасов на наркотические вещества.