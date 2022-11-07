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22:31, 7 ноября 2022Мир

Белый дом начал убеждать банки продолжать работу с отдельными компаниями в РФ

Bloomberg: Белый дом убеждает банки продолжать работу с отдельными российскими компаниями

Фото: Reuters

Минфин и Госдепартамент США негласно призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с отдельными «стратегическими» российскими компаниями, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Белом доме уточнили, что не все российские компании находятся под санкциями. Американские власти начали убеждать бизнес продолжать работу с разрешенными секторами «во избежание глобальной экономической катастрофы», пишет агентство.

Как уточнили журналисты, руководство США призывает банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать сотрудничество с крупными компаниями в РФ, такими как «Газпром», «Уралкалий» или «Фосагро». Речь идет о «базовых услугах», включая денежные переводы и конвертацию в доллары.

Ранее профессор Марк Л. Буш заявил, что США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения санкций на российский алюминий.

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Марина Совина
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