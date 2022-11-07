Яшину продлили срок ареста по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему мундепу Илье Яшину до 26 ноября

Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября срок ареста бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району Илье Яшину (внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), обвиняемому в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда в понедельник, 7 ноября.

Рассмотрение ходатайства по делу Яшина о фейках о российской армии прошло в закрытом режиме от представителей СМИ. На заседании присутствовали родственники бывшего муниципального депутата.

В отношении Яшина было возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Росси»). Политику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

По версии следователей, выпущенный Яшиным на YouTube-канале ролик о событиях в Буче способствовал росту напряженности в обществе.