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Яшину предъявлено обвинение по делу о распространении фейков об армии

Московскому депутату Яшину предъявлено обвинение по делу о распространении фейков об армии

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московскому муниципальному депутату Илье Яшину (внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) предъявлено окончательное обвинение по делу о распространении фейков про российскую армию, которое может быть направлено в суд до конца месяца. Об этом рассказал адвокат политика Вадим Прохоров, сообщает РИА Новости в среду, 5 октября.

Он добавил, что стадия предварительного расследования близится к завершению.

В отношении Яшина возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Росси»). Политику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. 13 июля суд арестовал его на два месяца.

Из материалов дела следует, что выпущенный депутатом на YouTube ролик о событиях в Буче способствовал росту напряженности в обществе.

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Игорь Дмитров
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