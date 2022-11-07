Уставшая от неудач женщина обратилась к гадателю и лишилась сотен тысяч рублей

9 Now: в Австралии женщина лишилась сотен тысяч рублей из-за лжепредсказателя

В Сиднее, Австралия, уставшая от неудач женщина решила из любопытства обратиться к гадателю, лишилась 12 тысяч австралийских долларов (около 500 тысяч рублей) и не получила никакого результата. Историю жертвы лжепредсказателя публикует 9 Now.

Женщина по имени Панум прогуливалась по торговым кварталам города с матерью, когда заметила многочисленные вывески с рекламой услуг предсказателей. Надписи пестрили обещаниями решить все проблемы, вернуть любимых и помочь заработать сотни и тысячи долларов. «Я только что пережила развод и автомобильную аварию, поэтому когда мы с мамой увидели одну из этих вывесок, я подумала: "Почему бы и нет!"», — рассказала Панум.

Будто почувствовав желание женщины, к ней подошел помощник гадателя по имени Пандит Валмики Кришна и пригласил пройти на сеанс в крошечную лавку гаданий. Панум заплатила 30 австралийских долларов (1174 рубля), и Кришна принялся рассматривать линии на ее ладони. «Он сказал, что на мне лежит злое проклятие, и все мои проблемы из-за черной магии. Он предупредил, что проклятие нужно снять, иначе жизнь моих детей будет в опасности», — вспоминает женщина.

За избавление от проклятья «великий маг» потребовал еще 830 австралийских долларов (32,5 тысячи рублей), а потом и вовсе заявил, что для полного эффекта ему и еще нескольким колдунам нужно прийти домой к Панум и очистить помещение от злых духов. На это женщина тоже согласилась. В итоге у нее дома началось целое шоу: маги выжимали лимоны, брызгали фальшивой кровью и убирали маленькие статуэтки злых духов.

После процедуры Кришна выставил клиентке новый счет в 21 тысячу австралийских долларов (822 тысячи рублей) и предложил ей продать машину и драгоценности, чтобы расплатиться по счету. Затем, как утверждает Панум, гадатель заставил ее выпить какую-то жидкость, после чего она перевела ему необходимую сумму.

Дорогостоящий ритуал не изменил жизнь женщины к лучшему, и мать посоветовала ей отыскать Кришну и пригрозить ему полицией за мошенничество. Испугавшись, лжепредсказатель вернул жертве часть денег.

Ранее сообщалось, что житель Калифорнии, США, Мауро Рестрепо подал в суд на гадалку и потребовал 25 тысяч долларов моральной компенсации за то, что она не сняла с него порчу, наложенную его бывшей подружкой. Он рассказал, что решил обратиться за помощью к гадалке, когда в его браке начались проблемы.