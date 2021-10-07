Мужчина подал в суд на не сумевшую справиться с проклятьем ведьму

Американец потребовал $25 000 компенсации с гадалки, которая не смогла снять с него порчу

Житель Калифорнии, США, Мауро Рестрепо подал в суд на гадалку и потребовал 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) моральной компенсации за то, что она не сняла с него порчу, наложенную его бывшей подружкой. Об этом сообщает «Би-би-си».

Рестрепо рассказал, что в его браке начались проблемы, и он решил обратиться за помощью к гадалке. Мужчина начал поиск подходящего специалиста в интернете и наткнулся на Софию Адамс. Она называла себя «доктором наук по правильной жизни» и «специалистом по любовным делам». Регалии гадалки внушили американцу доверие, и он с ней связался.

Во время сеанса Адамс сделала клиенту расклад на картах таро, которые показали, что на его брак наложено проклятие. Она утверждала, что бывшая подружка мужчины заказала наведение порчи у ведьмы, и теперь он и его близкие обречены на несчастья. Однако сразу после этих слов колдунья успокоила якобы проклятого Рестрепо и заверила его, что за пять тысяч долларов (361,3 тысячи рублей) она сможет справиться с заклятьем и спасти его брак.

Испуганный мужчина внес депозит в размере тысячи долларов (72,3 тысячи рублей) и начал ждать позитивных перемен в жизни. Изменения так и не произошли: брак американца продолжил рушиться, а его, как и прежде, мучили бессонница и тревожность. Тогда обманутый Рестрепо подал в суд на гадалку и заявил, что хочет отсудить у нее 25 тысяч долларов за моральный и материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что во Флориде гадалка выдумала проклятие клиентке и выпросила у нее полтора миллиона долларов. Суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

