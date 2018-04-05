Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку

Медиум из Шотландии обратилась в полицию с жалобами на гадалку-самозванку, которая общается с клиентами от ее имени через социальные сети. Об этом сообщает издание Evening Express.

Морин Смит (Maureen Smith) уже тридцать лет зарабатывает на жизнь спиритическими сеансами, то есть «общением с мертвыми родственниками» клиентов. Она обнаружила, что кто-то использует ее имя, когда ее мужу пришло сообщение от самозванки с ее именем. Ненастоящая Смит предложила ему заплатить десять фунтов (810 рублей) за предсказание будущего. «Разумеется, он знал, что это прислала ему не я, и я вообще не консультирую по интернету. Это сильно встревожило меня», — рассказала Смит.

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Из разговоров с клиентами гадалка выяснила, что самозванка писала многим из них, предлагала консультации по телефону и просила скинуть данные о кредитной карте.

«Меня немного пугает, что какой-то жулик переписывался от моего лица и хотел разрушить мою наработанную годами репутацию», — добавила она. Смит отправила всем своим подписчикам предупреждения и обратилась в полицию.

Сотрудница полиции отметила, что по ее обращению не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве, а просто дали гадалке несколько советов.

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