Из жизни
 
Последние новости
Украина оценила стоимость восстановления Донбасса
Росгвардеец случайно застрелился в тире
Мать ошиблась номером и затерроризировала сообщениями незнакомку
Москвичей удивят расписными яйцами страуса и куличами с еловой щепой  
Эдиту Пьеху госпитализировали
Нурмагомедов откажется от участия в российском турнире из-за поединка в США
Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
Москвичам пообещали комфортную погоду  
Подсчитан возможный тюремный срок Насти Рыбки

Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку

Перейти в «Мою Ленту»
Морин Смит

Медиум из Шотландии обратилась в полицию с жалобами на гадалку-самозванку, которая общается с клиентами от ее имени через социальные сети. Об этом сообщает издание Evening Express.

Морин Смит (Maureen Smith) уже тридцать лет зарабатывает на жизнь спиритическими сеансами, то есть «общением с мертвыми родственниками» клиентов. Она обнаружила, что кто-то использует ее имя, когда ее мужу пришло сообщение от самозванки с ее именем. Ненастоящая Смит предложила ему заплатить десять фунтов (810 рублей) за предсказание будущего. «Разумеется, он знал, что это прислала ему не я, и я вообще не консультирую по интернету. Это сильно встревожило меня», — рассказала Смит.

Из разговоров с клиентами гадалка выяснила, что самозванка писала многим из них, предлагала консультации по телефону и просила скинуть данные о кредитной карте.

«Меня немного пугает, что какой-то жулик переписывался от моего лица и хотел разрушить мою наработанную годами репутацию», — добавила она. Смит отправила всем своим подписчикам предупреждения и обратилась в полицию.

Сотрудница полиции отметила, что по ее обращению не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве, а просто дали гадалке несколько советов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
CAUGHT DEAD HANDED: North-east clairvoyant shocked after fraudster impersonated her and tried to con people out of cash
Салемская ведьма подала в суд на самого известного в мире чернокнижника
Румынская бабушка прислала внучке селфи с того света
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02 4 апреля

Нашли стрелочника

Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
02:43Сегодня

94-летний миллиардер лишился голоса и продолжил материть подчиненных через iPad

15:58 4 апреля

Бой детеныша носорога с лечащими его мать врачами попал на видео

07:07Сегодня

В Казани студент задул пожар

Из жизни00:0029 марта

«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»

За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
23:05 4 апреля

Врач тайно оплодотворил бесплодную пациентку и попал под суд

10:24 4 апреля

Юная шотландка нарисовала перепившую мать и смутила учителя

07:03Сегодня

Шотландка отведала паука в бургере из «Макдоналдса»

Из жизни00:03 2 апреля

«Бедным в США быть очень дорого»

История российского биофизика, переехавшего в Америку
19:41 4 апреля

Пьяный мужчина прыгнул в бассейн с крокодилами и выжил

20:36 4 апреля

Стаффордширский терьер загрыз хозяина и его мать

18:13 4 апреля

Девушка напала на тигра и побила его палкой

Россия
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
«Зачем едешь? Тебя там люди побьют»
Кемеровский священник о том, каково говорить о Боге родителям погибших детей
Иркутский школьник ударил ножом одноклассника во время урока
Рабочие завода в Таганроге пили отравленную таллием воду из кулера
Родина не забыла
В России меняются правила призыва в армию. Чего бояться?
Законопроект о явке в военкомат без повестки одобрен Думой в первом чтении
Высылаемые из России американские дипломаты покинули посольство США
Все материалы
Мир
Белые и злые
Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы
Подсчитан возможный тюремный срок Насти Рыбки
Канцлер Австрии объяснил отказ высылать российских дипломатов
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Британские спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
Мертвее некуда
Египтяне потеряли курорты и надежду. Страну завалило мусором и джихадистами
США введут санкции против российских олигархов
Все материалы
Бывший СССР
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Украина избавится от дружбы с Россией без разрыва договора
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Украинский политик предостерег от «похода на Ростов»
Капитан захваченного на Украине российского судна попал из СБУ в больницу
Капитан захваченного на Украине российского судна нашелся в суде
Киев пригрозил Саакашвили трупами при попытке вновь прорвать границу
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Правительство разучилось считать
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
«Газпром» предупредил Украину
Трамп признал поражение США в торговой войне
Вялый конец
Взлет и падение производителя русской виагры
Китай придумал новый ответ США в торговой войне
Все материалы
Силовые структуры
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
«Забычила — и получился разбой»
Узница женской колонии о лесбийской любви, заколотых детях и беспределе
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Менеджер напугала ножом вооруженного грабителя и попала на видео
В доме начальника кемеровского МЧС начался обыск
Разочарованный пенсионер ударил прокурора тростью по голове
Осужденный за убийство мэра Нефтеюганска киллер попросился на Украину
Все материалы
Наука и техника
«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Танк Т-34Машина смерти
Почему Т-34 сделал советскую армию сильнейшей в мире
Архитектор «звездных войн» нашел способ уничтожить супероружие России
Космонавтов заставят поднимать штангу в невесомости
Lockheed Martin анонсировала сверхзвуковой пассажирский самолет
Найден способ восстановить печень и продлить жизнь
Все материалы
Спорт
Кристос воскрес
Криштиану Роналду 33 года, и он снова икона
Нурмагомедов откажется от участия в российском турнире из-за поединка в США
Сбежавшего от Нурмагомедова Макгрегора назвали «ирландским молокососом»
Двухметровому британцу наложили десятки швов после нокаута от Поветкина
«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
Роналду предложили играть с марсианами
«Король биатлона, король и в жизни»
Бьорндален отстрелялся. Великий норвежец завершил карьеру
Все материалы
Культура
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Совсем как огуречик
Почему россияне покидают отечественный цирк ради канадского Cirque du Soleil
Эдиту Пьеху госпитализировали
Самойлову отказались пускать в Музей мадам Тюссо в Амстердаме
Спилберг пожелал изменить пол Индиане Джонсу
Тимати выпустил «Херовую песню»
Все материалы
Интернет и СМИ
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Кислотный трип
Роботы видят человека бесформенной тушей с усиками. Но это не самое страшное
Женщина четыре года тайно снимала мужа с дочкой и прославилась
Пользователей сети призвали перестать следовать смертельному совету из интернета
Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей
Пользователей популярного приложения атаковали порнографией
Все материалы
Ценности
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Плохие парни
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
«Гоша Рубчинский» прекратил существование
Мужской парфюм с мускусом привлек ягуаров
Дизайнер-антисемит отрекся от меха и мяса
Свадебное платье Кейт Миддлтон пошло в народ
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Бедным в США быть очень дорого»
История российского биофизика, переехавшего в Америку
94-летний миллиардер лишился голоса и продолжил материть подчиненных через iPad
В Казани студент задул пожар
Врач тайно оплодотворил бесплодную пациентку и попал под суд
Шотландка отведала паука в бургере из «Макдоналдса»
Все материалы
Катастрофический успех: удивительная история Subaru в США
Как марка Subaru превратила провал на американском рынке в победу
Что такое хорошо
Тест двух обновленных «Рейндж Роверов», меняющих местами добро и зло
Все новинки автосалона в Нью-Йорке
Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США
Лихие девяностые: внедорожники, по которым мы скучаем
Харизматичные внедорожники, которые хочется снова увидеть в автосалонах
Jaguar добавил в названия спорткаров F-Type мощность моторов
Названы рублевые цены на восьмиместный кроссовер Chevrolet
На Украине сделали из «ЗАЗа» беспилотник
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы