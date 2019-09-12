Гадалка выдумала проклятие клиентке и выпросила у нее полтора миллиона долларов

Суд приговорил к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения лжегадалку из американского штата Флорида. Как сообщает Associated Press, женщина взяла у клиентки из Техаса 1,6 миллиона долларов (более 104 миллионов рублей) якобы за снятие проклятия с ее семьи.

Согласно материалам дела, 28-летняя Шерри Тина Уванавич (Sherry Tina Uwanawich) признала себя виновной в мошенничестве. Она должна вернуть все деньги обманутой женщине.

По данным расследования, Уванавич встретила свою жертву в Хьюстоне, штат Техас, в 2007 году. Она втерлась к женщине в доверие и убедила ее, что на нее и ее семью было наложено проклятие некой ведьмой из Южной Америки. Уванавич заявила, что ей необходима большая сумма денег на кристаллы и свечи для проведения медитаций, которые помогут снять порчу.

В 2014 году Уванавич призналась жертве, что никакого проклятия не было.

Ранее сообщалось, что медиум из Шотландии обратилась в полицию с жалобами на гадалку-самозванку, которая общается с клиентами от ее имени через социальные сети. Морин Смит (Maureen Smith) обнаружила, что кто-то использует ее имя, когда ее мужу пришло сообщение от самозванки. Ненастоящая Смит предложила ему заплатить десять фунтов (807 рублей) за предсказание будущего.

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