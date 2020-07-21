Женщина не послушала гадалку и обогатилась

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс не послушала гадалку, предсказавшую ей череду неудач, и выиграла в лотерею больше 70 тысяч австралийских долларов (около 49 тысяч долларов США). Об этом сообщает UPI.

«Несколько лет назад гадалка сделала мне расклад на картах таро и сказала, что я никогда ничего не выиграю. С тех пор я делаю все, чтобы доказать, что она ошибалась», — заявила победительница, пожелавшая остаться неизвестной.

Везучая австралийка выиграла в Lucky Lotteries Super Jackpot два приза и обогатилась на 71,3 тысячи австралийских долларов (около 50 тысяч долларов США). «Это лучшие новости, которые я когда-либо слышала», — подытожила она.

Победительница планирует потратить сумму на помощь семье и путешествия с партнером.

Ранее сообщалось, что в американском городе Флоренс, штат Кентукки, супруги разбогатели благодаря бездомному коту. Они зашли в магазин за кошачьим кормом для животного и купили выигрышный лотерейный билет.