Глава «Железных дорог Донбасса» сообщил об уничтожении диспетчерского центра в Донецке

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ночью 7 ноября диспетчерский центр в здании администрации железных дорог нового российского региона был полностью уничтожен. Об этом сообщил глава трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Владимир Кабаций в эфире «Россия 24».

«Диспетчерский центр уничтожен полностью, он как раз располагался на четвертом этаже», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что здание управления железными дорогами загорелось после обстрела Донецка со стороны ВСУ снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.