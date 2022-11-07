Здание управления железными дорогами загорелось в Донецке после удара ВСУ

РИА Новости: в Донецке после удара ВСУ загорелось здание управления железными дорогами

После обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров загорелось здание управления железными дорогами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В здании, расположенном по адресу улица Артема, 68, выбило стекла и горят помещения. Часть строения охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших в результате обстрела или пожара нет.

Ранее в центре Донецка произошли пять взрывов. Как заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, выпущено шесть снарядов.