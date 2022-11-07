Здание управления железными дорогами загорелось в Донецке после удара ВСУ
РИА Новости: в Донецке после удара ВСУ загорелось здание управления железными дорогамиСюжетВзрыв в Донецке:
После обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров загорелось здание управления железными дорогами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В здании, расположенном по адресу улица Артема, 68, выбило стекла и горят помещения. Часть строения охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших в результате обстрела или пожара нет.
Ранее в центре Донецка произошли пять взрывов. Как заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, выпущено шесть снарядов.