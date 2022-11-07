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07:37, 7 ноября 2022Россия

Здание управления железными дорогами загорелось в Донецке после удара ВСУ

РИА Новости: в Донецке после удара ВСУ загорелось здание управления железными дорогами
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: ДНР Онлайн / Telegram

После обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров загорелось здание управления железными дорогами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В здании, расположенном по адресу улица Артема, 68, выбило стекла и горят помещения. Часть строения охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших в результате обстрела или пожара нет.

Ранее в центре Донецка произошли пять взрывов. Как заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, выпущено шесть снарядов.

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Марина Совина
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