Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин

Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Виктора Золотухина

Генерал Виктор Золотухин умер в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа. Хорошо, что мы успели снять Виктора Николаевича в фильме "Операция Аргун". Отличный был мужик», — сообщил он.

По словам военкора, он встретился с генералом в 1999 году в Чечне в ходе операции «Аргун».

В августе 1999 года началась Вторая чеченская война — полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб вторглись на территорию Дагестана. С декабря того же года по февраль 2000-го проходила специальная пограничная операция «Аргун». Ее целью называлось восстановление российского контроля над чеченским участком российско-грузинской границы и блокировка путей снабжения боевиков со стороны Панкисского ущелья Грузии.

Операция готовилась в обстановке строгой секретности, о ее деталях знали лишь несколько высших руководителей Федеральной пограничной службы и представителей командования Северокавказским военным округом.