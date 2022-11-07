Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 7 ноября 2022Россия

Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин

Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Виктора Золотухина

Кадр: Сетевое издание "Смотрим"

Генерал Виктор Золотухин умер в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа. Хорошо, что мы успели снять Виктора Николаевича в фильме "Операция Аргун". Отличный был мужик», — сообщил он.

По словам военкора, он встретился с генералом в 1999 году в Чечне в ходе операции «Аргун».

Материалы по теме:
«Война — это, сука, страшно» В 1994 году российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
«Война — это, сука, страшно»В 1994 году российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
10 августа 2021
«Верни то, что от него осталось» Как матери до сих пор ищут сыновей, пропавших во время войны в Чечне
«Верни то, что от него осталось»Как матери до сих пор ищут сыновей, пропавших во время войны в Чечне
19 июля 2022

В августе 1999 года началась Вторая чеченская война — полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб вторглись на территорию Дагестана. С декабря того же года по февраль 2000-го проходила специальная пограничная операция «Аргун». Ее целью называлось восстановление российского контроля над чеченским участком российско-грузинской границы и блокировка путей снабжения боевиков со стороны Панкисского ущелья Грузии.

Операция готовилась в обстановке строгой секретности, о ее деталях знали лишь несколько высших руководителей Федеральной пограничной службы и представителей командования Северокавказским военным округом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона
В США обеспокоились возможной потерей статуса крупнейшего поставщика вооружений
Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине
12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул
Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане
Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.