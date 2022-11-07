На Украину прибыла новая поставка западного вооружения

Министр обороны Украины Резников сообщил о получении Киевом систем ПВО NASAMAS и Aspide

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в республику прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) и Aspide. О поставке он написал в Twitter.

«Смотрите, кто здесь! Системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину!» — сообщил министр. По его словам, это значительно усилит украинскую армию. Также Резников выразил благодарность партнерам Киева, в числе которых США, Норвегия и Испания.

Ранее Украина получила тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы и патроны различного калибра из Италии.