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16:01, 8 ноября 2022Бывший СССР

Алиев потребовал искренности от Армении

Президент Азербайджана Алиев потребовал искренности от Армении в переговорах о мире

Фото: РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал искренности от Армении в переговорах о мире. Его слова приводит ТАСС.

«[Армения] должна быть искренней в проводимых с Азербайджаном переговорах о мире, не должна искусственно затягивать время, ждать каких-то чудес, что кто-то придет и будет вместо них сражаться. Никто вместо них сражаться не будет, а если и будет, то вновь увидит перед собой азербайджанскую армию», — заявил он во время выступления перед военными в городе Шуша в Карабахе.

Алиев отметил, что Ереван для проведения политики «добрососедства» должен выполнять все положения совместного заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, предполагающего прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Также, как утверждает азербайджанский лидер, он желает справедливого мира, а не войны. Президент подчеркнул, что предложенные Баку условия опираются на международное право. По словам Алиева, мирный договор должен быть подписан на данных требованиях.

Ранее стало известно о встрече в Вашингтоне министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В ходе переговоров они «обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора», признали наличие ряда нуждающихся в решении проблем, а также договорились ускорить диалог.

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Кристина Есикова
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