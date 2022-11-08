Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговоры

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели встречу в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи главы МИД «обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора», признав наличие ряда нуждающихся в решении проблем, и договорились ускорить переговоры и встретиться еще раз в ближайшие недели.

Отмечается, что в Вашингтоне дипломаты провели совместную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее глава МИД Армении заявлял, что переговоры с Байрамовым и Блинкеном в Вашингтоне говорят о заинтересованности международного сообщества вопросами армяно-азербайджанских отношений.