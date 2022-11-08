В России подскочило производство алкоголя

Росалкогольрегулирование: производство алкоголя в январе-октябре выросло на 12% год к году

Производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.

Отечественные производители нарастили выпуск слабоалкогольных напитков на 33,4 процента, до 15,3 миллиона декалитров. Производство винодельческой продукции увеличилось на 7,5 процента, до 51,8 миллиона декалитров. Вин в России выпустили на 9,1 процента больше, чем в прошлом году, игристых вин выросло — на 26,7 процента, фруктовых вин — на 1,2 процента.

Выпуск спиртных напитков крепостью свыше 9 процентов за 10 месяцев вырос на 11,6 процента, до 91,65 миллиона декалитров. Производство водки превысило прошлогодние показатели на 7,7 процента и достигло 67 миллионов декалитров. Коньяка выпустили на 14,7 процента больше, чем в 2021-ом, — 7,2 миллиона декалитров.

Производство ликероводочных изделий крепостью до 25 процента напротив, снизилось на 74,3 процента, до 635,2 тысячи декалитров. При этом напитков этой категории крепостью более 25 процентов произвели на 42,6 процента больше — 10,8 миллионов декалитров. Выпуск ликерных вин взлетел сразу в 5,2 раза, до 852,3 тысячи декалитров.

Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.