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09:27, 8 ноября 2022Путешествия

Названа причина разгерметизации летевшего в Екатеринбург самолета

В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, летевшего из Стамбула в Екатеринбург

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Разгерметизация российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), летевшего из Стамбула в Екатеринбург и совершившего экстренную посадку в Сочи, предположительно, произошла по вине работы наземных служб аэропорта Стамбула. Такую причину назвали «Известиям» в пресс-службе перевозчика Red Wings.

По предварительной информации, сотрудники наземной службы стамбульской авиагавани с нарушением технологий закрыли один из клапанов двери багажного отсека, что позднее вызвало срабатывание одного из датчиков о снижении давления воздуха.

В пресс-службе компании отметили, что капитан судна «принял абсолютно верное решение» об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — Сочи. После приземления лайнер проверили специалисты сочинской воздушной гавани. 8 ноября около 01:00 по местному времени самолет вылетел в Екатеринбург.

Об экстренной посадке в Сочи лайнера SSJ-100, следовавшего по маршруту Стамбул–Екатеринбург, стало известно в понедельник, 7 ноября. На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

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Валентина Процкова
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