Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Сочи

Летевший из Стамбула самолет с 96 пассажирами экстренно сел в Сочи

Пассажирский самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Сочи, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 принял решение об экстренной посадке после срабатывания датчиков разгерметизации салона. «Посадка прошла в штатном режиме», — подчеркнул источник.

По его словам, воздушное судно набрало высоту более 10 тысяч метров, но потом начало снижаться. «Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета», — добавили в экстренных службах.

О том, что борт готовится к аварийной посадке, стало известно вечером в понедельник, 7 ноября. В аэропорт Сочи прибыли бригады скорой помощи. Сообщалось, что борт вырабатывает топливо над морем.