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22:53, 7 ноября 2022Путешествия

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи

Самолет с 96 пассажирами готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Пассажирский самолет, вылетевший из Стамбула в Екатеринбург, готовится к аварийной посадке в аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Как уточнило издание, на борту воздушного судна находятся 96 человек и четыре члена экипажа. На место отправлены бригады скорой помощи. «Возникла угроза аварийной посадки в аэропорту Сочи воздушного судна из-за разгерметизации салона», — подчеркнули в службах сочинского аэропорта.

Источники добавили, что сейчас борт Turkish Airlines вырабатывает топливо над морем. Посадка запланирована на 23:00.

В марте пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), летевший из Мурманска в Москву, благополучно приземлился в пункте назначения после сигнала тревоги.

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Марина Совина
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