Белла Хадид показала тело в синяках на фото из больницы и насторожила фанатов

Модель Белла Хадид показала тело в синяках на снимке из больницы и насторожила поклонников

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась новыми снимками из больницы и насторожила фанатов. Соответсвующие фото появились на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица опубликовала кадры, на которых показала синяки по всему телу, а также спину с множеством пластырей и руку с зеленым бинтом. На размещенных изображениях видно, что знаменитость сидит на больничной койке топлес, при этом на ней надеты белые свободные брюки. Хадид также продемонстрировала шприц, наполненный кровью.

Телезвезда никак не прокомментировала опубликованные фотографии, что вызвало волну обсуждений среди поклонников. «Если человек хочет внимания — он поступает именно так», «У Беллы явно есть проблемы», «Бедная девушка», «Она выглядит исхудавшей», «Откуда на ее теле столько синяков?», «Привлечение внимания», — высказывались читатели Daily Mail.

В октябре Белла Хадид приняла участие в показе английского дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица прошлась по подиуму в туфлях в сетку и облегающем комбинезоне телесного цвета, украшенном множеством сияющих мелких камней. На размещенных фото видно, что на модели отсутствует бюстгальтер.