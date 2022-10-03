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Белла Хадид прошлась по подиуму в прозрачном наряде на голое тело

Модель Белла Хадид появилась на подиуме в Париже в прозрачном наряде на голое тело

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид появилась на публике в прозрачном наряде на голое тело. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

25-летняя знаменитость приняла участие в показе английского дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица прошлась по подиуму в туфлях в сетку и облегающем комбинезоне телесного цвета, украшенном множеством сияющих мелких камней. На размещенных фото видно, что на модели отсутствует бюстгальтер.

Стилисты разделили ее волосы на ровный пробор, уложив их в аккуратную прическу. Визажисты, в свою очередь, сделали акцент на натуральность, подчеркнув ее скулы розовыми румянами и нанеся на губы нюдовую помаду.

В сентябре Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов. Манекенщицах выложила в соцсетях серию снимков, на которых она позировала в длинной плиссированной юбке черного цвета и куртке, оформленной внутри клетчатой подкладкой. При этом звезда одной рукой приподняла часть верхней одежды, а второй — прикрыла часть меховой ткани, которая закрывала ее обнаженную грудь.

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Мария Винар
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