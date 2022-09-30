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Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов

Модель Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость выложила серию новых фото, на которых она позировала в длинной плиссированной юбке черного цвета и куртке, оформленной внутри клетчатой подкладкой. При этом звезда одной рукой приподняла часть верхней одежды, а второй — прикрыла часть меховой ткани, которая закрывала ее обнаженную грудь. На размещенных кадрах видно, что Хадид решила отказаться от макияжа, а волосы разделила на левый пробор и собрала в пучок.

Поклонники восхитились внешний видом манекенщицы, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Наша королева красоты», «Такая замечательная», «Великолепная женщина», «Горячая и красивая», «Абсолютная красотка!» — высказывались они.

Ранее модель Белла Хадид поделилась фото из гримерной комнаты перед показом бренда Versace, который проходил в рамках Недели моды в Милане. На опубликованных кадрах она позировала напротив зеркала, держа в руке телефон. При этом на ней было надето шелковое платье черного цвета, оформленное глубоким V-образным декольте и массивным ремнем с заклепками.

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Карина Черных
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