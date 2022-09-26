Белла Хадид снялась в наряде с глубоким декольте

Модель Белла Хадид снялась в платье с глубоким декольте перед показом Versace в Милане

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость разместила фото из гримерной комнаты перед показом бренда Versace, который проходил в рамках Недели моды в Милане. На опубликованных кадрах она позирует напротив зеркала, держа в руке телефон. При этом на ней надето шелковое платье черного цвета, оформленное глубоким V-образным декольте и массивным ремнем с заклепками. Кроме того, визажисты нанесли на ее веки фиолетовыми тени, а стилисты разделили ее пряди на ровный пробор.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 1 миллиона лайков. «Ты выглядишь невероятно!», «Королева подиумов», «Самая красивая женщина в мире», «На всех показах ты красотка», «У меня нет слов! Ты прекрасна», — высказывались они.

Ранее в сентябре Белла Хадид снялась в откровенных образах посреди пустыни для британского журнала i-D. Для модной фотосессии модель примерила зеленое платье, сквозь ткань которого просвечивает ее грудь, а также комплект из вязаного топа и кожаной юбки в красных тонах. Кроме того, знаменитость позировала в балаклаве, пришитой к мини-юбке на завязках, в топе со множеством блестящих пайеток и красном облегающем платье.