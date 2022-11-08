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13:33, 8 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов и хранилища топлива ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении трех складов боеприпасов и хранилища топлива ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и хранилище топлива для военной техники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что на складах боеприпасов, в частности, располагались ракетно-артиллерийские вооружения — склады находились в населенных пунктах Запорожской области, а также Луганской народной республики и Херсонской области.

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Хранилище топлива, в свою очередь, находилось в районе Лычково в Днепропетровской области. Российские военные также ликвидировали радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 — она располагалась в Николаевской области.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении семи складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенных пунктах Садовод, Калиновка, Зализничное, Ровнополье, Общее, Краматорск и Вольное Поле.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее окончании.

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Анастасия Шейкина
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