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14:53, 8 ноября 2022Мир

Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в ноге

Из ноги экс-премьера Пакистана Имран Хана вытащили три пули после покушения

Фото: K.M. Chaudhry / Reuters

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью изданию CNN рассказал, что заранее знал о готовящемся на него покушении.

По словам политика, такой информацией с ним поделились некие сотрудники пакистанских спецслужб. «Я был у власти три с половиной года. У меня есть связи со спецслужбами, с различными агентствами. Как я получил информацию [о подготовке теракта]? От спецслужб. Почему? Потому что большинство людей потрясены тем, что происходит в этой стране», — отметил экс-премьер.

Хан также отметил, что после покушения врачи насчитали три пули, которые извлекли из его правой ноги. При этом в левую ногу попали кусочки шрапнели, которую врачи не стали вытаскивать.

Покушение на политика произошло 3 ноября. Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал Имран Хан на политическом марше в городе Гуджранвала.

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Виктория Кондратьева
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