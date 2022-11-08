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19:44, 8 ноября 2022Забота о себе

«Мисс Вселенная» вспомнила о нехватке денег на еду после расставания с певцом

Модель вспомнила, как ей не хватало денег на еду и аренду после разрыва с Ником Джонасом

Фото: Marcel Thomas / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Модели, «Мисс Вселенной 2012», Оливии Калпо после разрыва с певцом Ником Джонасом не хватало денег на аренду квартиры и еду. О бедности после расставания с Джонасом она вспомнила в премьерном эпизоде реалити-шоу «Сестры Калпо» на TLС, который цитирует издание People.

Калпо и Джонас расстались в 2015 году после двух лет отношений, ради которых модель переехала в Лос-Анджелес. «У меня не было личного бренда, денег, я была влюблена. Все было прекрасно, но, когда он меня бросил, я потеряла себя», — призналась она.

По словам модели, она идентифицировала себя через партнера. «Это обычное дело для молодых и влюбленных. Я думала, что мы поженимся и все такое. Помню, как ночь за ночью смотрела в потолок своей квартиры и не могла и подумать, как сама буду платить за аренду», — продолжила Калпо.

Кроме того, девушке не хватало денег даже на покупку продуктов. «Я не могла позволить себе даже покупки в продуктовом. Это был серьезный, решающий момент для меня, но он научил меня не сдаваться», — заявила модель.

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После расставания с Джонасом Калпо завела отношения с игроком в американский футбол Кристианом Маккефри. Сейчас Джонас женат на актрисе Приянке Чопре.

Ранее игрок в американский футбол Том Брейди рассказал о переживаниях после развода с Жизель Бюндхен. Он признался, что ему трудно выходить на поле после разрыва с супермоделью.

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Александра Лисица
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