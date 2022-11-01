Экс-супруг супермодели Жизель Бюндхен рассказал о переживаниях из-за развода

Спортсмен Том Брейди рассказал, что ему трудно выходить на поле после развода с Бюндхен

Игрок в американский футбол Том Брейди признался, что ему трудно выходить на поле после развода с Жизель Бюндхен. Об этом и других переживаниях из-за разрыва экс-супруг супермодели рассказал в своем подкасте Let's Go!.

45-летний квотербек клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» отметил, что сейчас его одинаково заботят две вещи: победы в игре и забота о семье и детях. «Это то, что делают профессионалы. Фокусируешься на работе, когда надо работать, а дома приоритет переходит к дому. Вы делаете то, что можете. И я намерен продолжать, пока у меня есть работа и пока я отец», — сказал он.

По словам Брейди, развод, происходящий на глазах у всех, гораздо труднее пережить. «Перед всеми жизнь ставит уникальные вызовы. Мы все люди», — продолжил спортсмен. Он также поблагодарил своих родителей за воспитание, они научили его «поступать правильно». «Я хочу быть прекрасным отцом для своих детей и стараюсь продолжать поступать правильно. Хочу всегда высоко держать голову на поле и вне его, и продолжу, пока смогу», — заключил он.

Брейди и Бюндхен развелись 28 октября после 13 лет брака. Заявления на развод подавали оба. У пары двое детей: 12-летний сын Бенджамин Рейн и 9-летняя дочь Вивиан Лейк. Экс-супруги договорились, что будут вместе воспитывать детей.

Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год встречалась с актером Леонардо Ди Каприо.

Том Брэйди входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes.

Ранее актер Сильвестр Сталлоне рассказал о вынесенном из разрыва и примирения с женой тяжелом уроке. По словам 76-летнего артиста, он осознал, как ему важна семья только после того, как его супруга подала на развод.